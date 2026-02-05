Srm | Il Sud cresce più del resto d’Italia grazie a Zes e Pnrr Ora rendere strutturale lo sviluppo
Il Sud Italia continua a crescere più velocemente rispetto al resto del Paese, grazie alle Zes e ai fondi del Pnrr. I segnali di miglioramento economico sono evidenti, ma il governo sa che bisogna fare di più per rendere questa crescita stabile. Ora si lavora per trasformare queste opportunità in uno sviluppo duraturo e strutturale.
Il Mezzogiorno accelera e mostra segnali concreti di rafforzamento economico, ma la partita dello sviluppo è tutt’altro che chiusa. È quanto emerge dal Check-up Mezzogiorno 2025, realizzato da Confindustria e Srm, centro studi collegato a Intesa Sanpaolo, che fotografa un Sud in progressivo recupero, trainato soprattutto dagli investimenti pubblici e privati, all’interno di un quadro macroeconomico e geopolitico complesso. Gli storici divari con il resto del Paese non risultano ancora colmati, ma il rapporto segnala un cambio di passo significativo, tale da aprire una traiettoria credibile di convergenza.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Srm Italia
Il Sud cresce più del Nord grazie al Pnrr ma i salari sono fermi e la fuga dei giovani laureati non si arresta
Pnrr, la spesa accelera: al Sud lavori più veloci rispetto al resto d?Italia
Ultime notizie su Srm Italia
Confindustria-Srm, Sud recupera, verso convergenza con resto d'ItaliaIl Sud Italia è in progressivo recupero e rafforzamento strutturale: la dinamica di crescita, trainata dagli investimenti, negli ultimi anni è più sostenuta rispetto al resto del Paese, pur all'inter ... ansa.it
Check-up Mezzogiorno 2025 di Confindustria e SRM: Sud in ripresa, ora rendere strutturale la crescitaIl Check-up Mezzogiorno 2025, realizzato da Confindustria e SRM fotografa un Sud in progressivo recupero e rafforzamento strutturale ... italpress.com
Capasso (SRM): «L’enoturismo sta entrando in una fase di crescita sempre più selettiva e qualitativa. Le stime indicano un incremento medio annuo del 12,9% facebook
Cresce la domanda di #litio #nichel #cobalto #rame #terrerare e la #Cina è il principale hub di domanda e raffinazione per molte di queste risorse. `: bit.ly/eneconf26 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.