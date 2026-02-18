Bonus Zes Sbarra | Il Governo punta a rendere strutturale e sistematica la misura

“L’ emendamento al decreto Milleproroghe conferma la volontà del Governo di rendere strutturale e sistematica la misura destinata alla decontribuzione per le nuove assunzioni di giovani e over 35 nelle aree Zes. La proroga di quattro mesi prevista nell’emendamento garantisce piena continuità all’incentivo per le imprese, evitando vuoti normativi in attesa del nuovo decreto attuativo previsto dalla Legge di Bilancio 2026”. Lo afferma in una nota il sottosegretario delega al Sud, Luigi Sbarra, che aggiunge “fino ad aprile viene assicurato il mantenimento dell’intensità del beneficio al 100% per le assunzioni che determinano un incremento occupazionale netto”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Top 500 Campania, Sbarra: «Con Zes 16mila occupati, è misura strutturale»La Campania si conferma protagonista dello sviluppo economico italiano, grazie alle politiche di Zes che hanno generato 16mila occupati.

Srm: Il Sud cresce più del resto d’Italia grazie a Zes e Pnrr. Ora rendere strutturale lo sviluppoIl Sud Italia continua a crescere più velocemente rispetto al resto del Paese, grazie alle Zes e ai fondi del Pnrr.

