Mezzi in fiamme a Veronamercato | non si esclude l' ipotesi incendio doloso

Nella notte di martedì, l’area di Veronamercato, il mercato ortofrutticolo della città, è stata interessata da un incendio che ha coinvolto sei camion di proprietà della stessa azienda. Le fiamme hanno causato danni significativi ai mezzi, e al momento non si esclude l’ipotesi di un incendio doloso. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incendio.

Un incendio ha colpito nella notte di martedì l’area di Veronamercato, il mercato ortofrutticolo della città, causando la distruzione di sei camion appartenenti alla stessa azienda. Le fiamme, divampate intorno alle ore 22 nel parcheggio di via Sommacampagna, hanno interessato anche alcuni.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Roma: incendio in centro raccolta rifiuti, Ama “fiamme gia’ spente, ipotesi doloso”Un incendio ha colpito il Centro di raccolta rifiuti Ama a Vigne Nuove, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Distrutta in un incendio l’auto del presidente della Provincia Bat. L’episodio alla vigilia delle elezioni. Non si esclude il rogo dolosoBari, 11 aprile 2026 – È andata a fuoco l'auto di Bernardo Lodispoto, il presidente della Provincia di Barletta Andria Trani. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Casotto in fiamme a Sopracornola, intervento urgente dei vigili del fuoco con 5 mezzi; Monza, maxi incendio in un capannone: in fiamme anche un pullman e dei furgoni, indagini sulle cause; Mezzo pesante in fiamme nella Galleria Petraro della A20; Tre autocarri in fiamme a Pordenone, si sospetta il dolo. Ostuni, incendio nella zona industriale: capannone in fiamme in via dell’Artigianato, distrutti diversi mezziOSTUNI – Paura nella zona industriale della città, dove un violento incendio ha interessato un capannone adibito a deposito mezzi in via dell’Artigianato. Le fiamme, sviluppatesi nella tarda serata, h ... brindisisera.it Trattore in fiamme a San Giorgio Canavese: mezzo distruttoUn trattore avvolto dalle fiamme, il fumo visibile a distanza e l’intervento rapido dei soccorsi. Attimi di apprensione nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, intorno alle 16, in strada Rurale, dove è ... giornalelavoce.it «Avevamo pochi soldi e mezzi, ma unendo le forze siamo riusciti a ridare vita a tre scuole cattoliche di Napoli» Carmine è un imprenditore che insieme ad amici e compagni d’infanzia si è messo in gioco per sostenere alcuni istituti e scuole cattoliche di Napoli x.com Liratv. . Sangue nei cantieri dell’Alta Velocità: operaio schiacciato "L'operaio è rimasti schiacciato tra due mezzi pesanti" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #altaverlocita #incidentelavoro #operaio #Sicignano #sicignanodeglialburni #Cronaca #sa - facebook.com facebook