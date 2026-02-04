Questa sera a Vigne Nuove, nel terzo Municipio di Roma, si è sviluppato un incendio in un centro di raccolta rifiuti Ama. Le fiamme sono state spente in breve tempo, secondo quanto riferito dall’azienda, che ipotizza un gesto doloso. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti si sono preoccupati per il fumo che ha invaso la zona. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire cosa sia successo.

Un incendio è divampato in serata presso il Centro di raccolta rifiuti Ama situato in via dell’Ateneo Salesiano, nel terzo Municipio di Roma, precisamente a Vigne Nuove. Intervento dei Vigili del Fuoco. L’allerta è scattata immediatamente e i Vigili del fuoco, intervenuti prontamente, sono riusciti a domare l’incendio in tempi brevi. È importante sottolineare che la struttura era già chiusa al pubblico al momento dell’incidente, pertanto non ci sono stati coinvolgimenti né tra gli utenti né tra i dipendenti. Verifica dei danni e indagini. Ama ha reso noto che, non appena possibile, verrà effettuata una verifica dell’entità dei danni per valutare i tempi necessari alla riapertura del sito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: incendio in centro raccolta rifiuti, Ama “fiamme gia’ spente, ipotesi doloso”

Approfondimenti su Roma Incendio

Un incendio si è sviluppato nel centro di raccolta Ama a Vigne Nuove nel tardo pomeriggio di ieri.

Questa sera a Vigne Nuove si è sviluppato un incendio nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Incendio

Argomenti discussi: Incendio al Nuovo Salario: fiamme nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano; In fiamme il centro di raccolta Ama di Vigne Nuove; Principio incendio davanti chiesa al centro Roma, a fuoco materiale edile; Vigne Nuove, in fiamme le vasche del centro raccolta Ama dell’Ateneo Salesiano.

Incendio al Centro di Raccolta AMA di Roma: Ultime Notizie e Dettagli CrucialiUn incendio ha devastato il centro di raccolta AMA di Roma, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l'area è stata messa in sicurezza rapidamente. notizie.it

In fiamme il centro di raccolta Ama di Vigne NuoveL'incendio domato da 3 squadre di vigili del fuoco. La struttura era già chiusa al pubblico e non sono stati coinvolti utenti o dipendenti ... rainews.it

Roma, incendio al Nuovo Salario: fiamme nel centro di raccolta AMA - facebook.com facebook

#TG2000 - #CransMontana, a Roma i #funerali di Riccardo Minghetti #7gennaio #Svizzera #incendio #news #cronaca #Tv2000 @tg2000it @diocesidiroma x.com