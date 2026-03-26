Finto carabiniere al telefono | pensionato perde quasi 30mila euro

Un pensionato ha subito una truffa telefonica che gli ha portato via quasi 30.000 euro. La vittima ha ricevuto una chiamata da un individuo che si è presentato come un carabiniere, convincendolo a effettuare un bonifico. La truffa si è conclusa in pochi minuti, con il denaro che è stato trasferito prima che potesse essere bloccato.

Un colpo studiato nei dettagli, una telefonata credibile e quasi 30mila euro svaniti in pochi minuti. È la truffa messa a segno ai danni di un pensionato 70enne di Laives, finito nella rete di due uomini ora denunciati dai carabinieri. Tutto inizia il 6 marzo, quando l’uomo riceve una chiamata da sedicenti operatori bancari. Poco dopo entra in gioco un secondo contatto, ancora più insidioso: sul telefono compare un numero apparentemente riconducibile al Comando Provinciale dei carabinieri di Bolzano.È la tecnica dello “spoofing”, che consente ai truffatori di mascherare il numero reale. Dall’altra parte della cornetta, uno degli interlocutori si presenta come un ufficiale dell’Arma. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Finto carabiniere al telefono: pensionato perde quasi 30mila euro Articoli correlati Finto carabiniere al telefono: 63.900 euro spariti dal conto di una 68enneUna telefonata, una voce sicura dall’altra parte del filo e la paura per un familiare nei guai. La truffa del finto carabiniere. Ruba 30mila euro a una famiglia. Fermato a bordo del taxi: arrestatoSi spaccia per carabiniere e sottrae con l’inganno oltre 30mila euro in contanti e numerosi monili in oro a una donna residente a Parma. Tutti gli aggiornamenti su Finto carabiniere Temi più discussi: Finti carabinieri al telefono: Venga in caserma. Truffa sventata a Busto; Finto carabiniere e banca al telefono: truffa da migliaia di euro, due denunciati; Aragona, truffa del finto carabiniere. Un arresto - Autore: Calogero Parlapiano | Cronaca; Finti carabinieri al telefono: raffica di segnalazioni nel Rodigino. Brescia, smascherato finto carabiniere: arrestato mentre tenta la truffaBloccato dalla polizia un 43enne con numerosi precedenti, in trasferta per compiere raggiri ai danni degli anziani. Fermato mentre stava per ottenere gioielli da una pensionata. quibrescia.it Finto poliziotto al telefono, svuota il conto: truffa da migliaia di euro sventata dai carabinieriSi finge un agente della polizia postale, conquista la fiducia della vittima e la convince a trasferire una consistente somma di denaro su un conto sicuro. È lo schema, ormai sempre più diffuso, del ... forli24ore.it VIA PIAVE, IL 94ENNE ALDO SVENTA LA TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE Truffa sventata questo pomeriggio in via Piave. Protagonista il 94enne Aldo Dompè che, contattato da un finto Carabiniere, è riuscito, mentre era al telefono con il truffatore, a chia - facebook.com facebook Finto carabiniere tenta truffa ad anziani, viene scoperto e arrestato. Nel Casertano 26enne preso dopo la fuga con i gioielli #ANSA x.com