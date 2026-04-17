Dopo diversi anni di assenza, la serie METRO torna ufficialmente con l’annuncio di METRO 2039, accompagnato da un trailer e vari dettagli sul progetto. La nuova versione, sviluppata dagli stessi creatori, si propone di superare le precedenti esperienze di gioco. L’annuncio è stato comunicato attraverso un video pubblicato online, senza ulteriori conferme sui contenuti o sulla data di uscita.

Dopo anni di silenzio, METRO 2039 segna il ritorno ufficiale della serie firmata 4A Games, con un progetto che punta chiaramente più in alto rispetto al passato. Il gioco arriverà questo inverno su Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 e PC tramite Steam ed Epic Games Store, accompagnato da un primo sguardo esteso tra gameplay e sequenze narrative. Non si tratta di un semplice seguito, ma di un capitolo costruito per ridefinire il tono e l’identità della saga. L’obiettivo è chiaro: rendere l’esperienza ancora più matura, più pesante dal punto di vista emotivo e soprattutto più incisiva sul piano narrativo. Fin dai primi materiali mostrati emerge una direzione precisa, che abbandona ogni forma di spettacolarizzazione fine a sé stessa per concentrarsi su atmosfera, tensione e profondità tematica.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - METRO 2039 annunciato ufficialmente con Trailer e tanti dettagli

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