Sony ha sorpreso i fan durante lo State of Play, annunciando ufficialmente God of War Trilogy Remake con un teaser trailer.

Durante lo State of Play, Sony ha sorpreso il pubblico annunciando ufficialmente God of War Trilogy Remake. L’annuncio è arrivato tramite un teaser trailer molto breve, ma dal forte impatto simbolico per i fan della saga. Il progetto riporterà in vita la trilogia greca che ha definito il mito del Fantasma di Sparta. Sebbene non siano stati mostrati dettagli sul comparto tecnico, la conferma dello sviluppo segna un momento importante per la serie. Per rivedere Kratos in azione, però, servirà pazienza. Il teaser è stato accompagnato da un messaggio di Terrence C. Carson, storica voce inglese di Kratos nei capitoli originali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Sony ha annunciato God of War Trilogy Remake con un teaser trailer

Approfondimenti su war trilogy

Sony e Amazon hanno annunciato ufficialmente l’attore scelto per interpretare Kratos nella serie TV live action di God of War.

Sony annuncia il remake della trilogia originale di God of War, portando su PlayStation 5 le prime tre avventure della serie, a distanza di quasi due decenni dalla loro uscita originale.

GOD OF WAR TRILOGY REMAKE | Teaser trailer d'annuncio allo State of Play

Ultime notizie su war trilogy

Argomenti discussi: God of War: Sons of Sparta annunciato e già disponibile, è il nuovo capitolo in 2D; Sony ha annunciato God of War Trilogy Remake con un teaser trailer; PlayStation State of Play: tutte le novità e i trailer da God of War a Silent Hill; God of War Sons of Sparta è realtà… ed è disponibile ORA!.

God of War Sons of Sparta è realtà… ed è disponibile ORA!Non solo aggiornamenti sulla saga principale: Sony Santa Monica ha annunciato a sorpresa un nuovo God of War in 2.5D. vgmag.it

Un prequel di God of War arriva a sorpresa su PS5 (e Sony annuncia il remake della trilogia originale)PlayStation lancia a sorpresa Sons of Sparta e conferma il remake della trilogia originale di God of War durante lo State of Play. techprincess.it

Santa Monica Studio ha annunciato God of War Trilogy Remake, raccolta che riproporrà i primi tre capitoli della saga in versione rinnovata. - facebook.com facebook

Dopo Ragnarok, Santa Monica Studios fa un passo indietro e torna alle origini di Kratos: in arrivo un remake completo della trilogia greca di #GodofWar. x.com