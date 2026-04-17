Meteo weekend con l' anticiclone a Reggio Calabria | temperature comprese tra 22 e 23 gradi

Il fine settimana a Reggio Calabria si preannuncia caratterizzato da giornate di bel tempo, grazie all’ingresso di un anticiclone che ha rimpiazzato la perturbazione che aveva interessato la regione. Le temperature si aggirano tra i 22 e i 23 gradi, offrendo condizioni favorevoli per le attività all’aperto. La perturbazione si è ormai allontanata, lasciando spazio a cielo sereno e clima stabile.

La perturbazione che ha interessato la Calabria si è ormai allontanata, lasciando spazio all’arrivo dell’alta pressione. Si apre così una fase più tranquilla, con tempo stabile e asciutto, destinata a proseguire almeno fino all’inizio della prossima settimana, seppur con qualche passaggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Allerta Meteo, ALLARME MASSIMO per il Mega-Ciclone. Mappe drammatiche. E sul Burian di fine mese... Notizie correlate Meteo a Reggio Calabria, anticiclone fino al weekend: tempo non sempre soleggiatoL’anticiclone continua a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale e interessa anche la Calabria, dove prosegue la fase di tempo stabile e... Meteo, arriva l’anticiclone: weekend soleggiato e temperature in rialzoUn’espansione dell’alta pressione sull’Europa occidentale porterà un netto miglioramento meteorologico nel corso del weekend, con temperature che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meteo, weekend stabile a Reggio Calabria: nuovo vortice afro-mediterraneo in arrivo; Il Meteo a Reggio Calabria, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata · ilreggino.it; Calabria verso un weekend estivo ma poi cambia tutto con piogge e temperature in picchiata: le previsioni · LaC News24; Meteo Napoli: oggi nubi sparse, sereno nel weekend. Meteo, weekend con l'anticiclone a Reggio Calabria: temperature comprese tra 22 e 23 gradiLe previsioni di Francesco Nucera di 3bmeteo: Temperature massime comprese tra 22 e 23 gradi. Venti da Nord in attenuazione ... reggiotoday.it Meteo, weekend stabile a Reggio Calabria: tra martedì e mercoledì cambia tuttoPer Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo, le temperature si manterranno al di sopra delle medie stagionali e nella giornata di sabato si potranno raggiungere punte di 25 gradi a Reggio Calabria e ... reggiotoday.it Ogni volta che dici 'Italia', stai usando una parola di Reggio Calabria. Non è una metafora. È geografia antica. Nel V secolo a.C., 'Italia' non era uno Stato, non era una penisola, non era nemmeno una regione. Era una striscia di costa calabrese: il tratto tra Reg facebook Pop art, sequestrate a Reggio Calabria 143 opere false di Warhol, Haring e Banksy. Perquisizioni anche all'estero, tre belgi indagati #ANSA x.com