Meteo arriva l’anticiclone | weekend soleggiato e temperature in rialzo

Un'area di alta pressione si sta espandendo sull'Europa occidentale, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato nel fine settimana. Le previsioni indicano un aumento delle temperature, che potrebbero superare i valori medi di stagione nella prossima settimana. Questo cambiamento meteorologico segna una fase di tempo asciutto e soleggiato, con temperature in graduale aumento rispetto ai giorni precedenti.

Un’espansione dell’alta pressione sull’Europa occidentale porterà un netto miglioramento meteorologico nel corso del weekend, con temperature che potrebbero superare la media stagionale nella prossima settimana. L’analisi dei modelli europei indica una possibile persistenza di condizioni stabili, nonostante le turbolenze causate dall’aria fredda in Europa orientale. L’evoluzione della dinamica atmosferica sul Mediterraneo. Le attuali configurazioni climatiche stanno preparando il terreno per un cambiamento significativo nelle prossime giornate. Un’estensione della propaggine anticiclonica, attualmente situata verso l’Europa occidentale, sta per influenzare l’Italia non appena si esauriranno gli effetti del vortice afro-mediterraneo che ha caratterizzato il periodo recente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, arriva l’anticiclone: weekend soleggiato e temperature in rialzo Le previsioni del tempo: in arrivo un anticipo di primavera Leggi anche: Milano cambia faccia: arriva l’anticiclone, weekend di sole e temperature in rialzo dopo la settimana di maltempo. Meteo a Reggio Calabria, anticiclone fino al weekend: tempo non sempre soleggiatoL’anticiclone continua a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale e interessa anche la Calabria, dove prosegue la fase di tempo stabile e...