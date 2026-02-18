Meteo Italia | ancora pioggia domani poi torna il sole con l’anticiclone delle Azzorre

Le piogge intense di questi giorni hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone del Paese. Domani, le precipitazioni continueranno, ma nel weekend si prevede un miglioramento con l’arrivo di un anticiclone proveniente dalle Azzorre che porterà giornate di sole e temperature in risalita.

Dopo settimane di maltempo e piogge eccezionali, l'Italia si prepara finalmente a una tregua meteorologica, con temperature in graduale aumento e sole in arrivo. Pioggia e maltempo nelle prossime ore. L' anticiclone delle Azzorre sta avanzando verso l'Italia, ma subirà un breve rallentamento domani, giovedì 19 febbraio, a causa di una perturbazione fredda nord-europea. Le condizioni di maltempo interesseranno in particolare Toscana, Liguria e Nord-est, con piogge diffuse e neve a quote collinari sul Nord-ovest e oltre i 1300 metri sull'Appennino. I venti, pur in attenuazione, rinforzeranno i fenomeni, rendendo la giornata più impegnativa soprattutto al Nord.

Previsioni meteo, piogge giovedì e venerdì poi torna il sole con l’anticiclone delle AzzorreIl maltempo ha causato allerta in diverse regioni italiane, con forti piogge previste giovedì e venerdì, che hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione.

Meteo, weekend di primavera: torna l’anticiclone delle Azzorre con punte di 19 gradiL’anticiclone delle Azzorre porta un weekend di primavera in Italia, con temperature che raggiungono i 19 gradi.

