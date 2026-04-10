Meteo weekend | le previsioni dal 10 al 12 aprile sul Gargano

Le previsioni del tempo per il fine settimana sul Gargano indicano che venerdì 10 aprile ci sarà un cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime sono previste tra 19 e 20 gradi, con un aumento rispetto ai giorni precedenti. Non sono segnalate precipitazioni o condizioni meteorologiche avverse per i giorni successivi.

Venerdì 10 aprile: cielo sereno o parzialmente nuvoloso: massime di 19-20 gradi, in risalita. Sabato 11 aprile: cielo sereno, temperature in leggero rialzo. Domenica 12 aprile: cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie. Ventilazione in aumento dalla serata. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Meteo weekend: le previsioni dal 10 al 12 aprile sul Gargano Leggi anche: Meteo weekend: le previsioni sul Gargano dal 20 al 22 marzo Le previsioni meteo del weekend di Pasqua sul GarganoVenerdì 3 aprile: residua instabilità al mattino con clima ventoso e temeperature ancora sotto media. Temi più discussi: Meteo: Weekend protetto dall'Anticiclone, ma da Domenica 12 fronte temporalesco dal Nord Europa; Previsioni meteo, weekend di sole e caldo primaverile almeno fino a domenica; Fine settimana soleggiato ma più fresco. Martedì torna la pioggia; Pasqua e Pasquetta a Milano, le previsioni definitive: arrivano temperature quasi estive. Clima primaverile fino a lunedì, poi tornano piogge e temporali: le previsioni meteo weekend dell’espertoFine settimana con bel tempo da nord a sud, ma lunedì 13 aprile una perturbazione porterà pioggia partendo dalle regioni settentrionali: le previsioni ... fanpage.it Meteo, sole diffuso e temperature stabili in tutta Italia, tutto cambia nel weekend. Le previsioniL'alta pressione è ancora protagonista su gran parte d'Italia con sole e temperature primaverili. Quanto durerà? meteo.it Sole e caldo in tutta Italia, nel weekend cambia qualcosa: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/38y8sjx6 - facebook.com facebook Meteo Calabria, weekend con punte estive ma tornerà il maltempo x.com