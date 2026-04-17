Meteo dal caldo quasi estivo al ritorno del freddo

Dopo alcuni giorni di clima caldo e soleggiato in Toscana, le previsioni indicano un cambiamento nel fine settimana. Tra venerdì 17 e domenica 19 aprile, il tempo si stabilizzerà con giornate prevalentemente serene e temperature superiori alla norma, ma è previsto anche un calo delle temperature e un ritorno del freddo. La regione si prepara a questa variazione climatica che segnerà il passaggio tra diverse condizioni meteorologiche.

Dopo un assaggio d’estate anticipata, la Toscana si prepara a un nuovo brusco cambio di scenario. Il meteo torna infatti protagonista sulla regione, con un weekend – tra venerdì 17 e domenica 19 aprile – che si preannuncia stabile, soleggiato e con temperature ben oltre la media stagionale, ma.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Mr Poulpe, PEF, Daphné Burki...découvrent le fort | FORT BOYARD FRANCE 2020 E07 Notizie correlate Meteo, clima quasi estivo sull’Italia: ma il caldo ha i giorni contatiABBONATI A DAYITALIANEWS Anticiclone dominante e temperature sopra la media L’Italia sta vivendo una fase dal sapore estivo, caratterizzata da un... Previsioni meteo Livorno, stop al caldo estivo: dal 13 aprile tornano le pioggeL’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dal caldo quasi estivo al crollo: fino a 10 gradi in meno sul lago di Como in pochi giorni; A Milano fa caldo (quasi) come in estate: fino a quando durerà; Meteo, dal caldo quasi estivo al ritorno del freddo; Quasi estate ma non dura: arriva ribaltone meteo, ecco dove e da quando. Cambio di scenario dal 10 aprile: il caldo quasi estivo sarà spazzato viaDi colpo sembra quasi estate, ma si tratta solo di un assaggio precoce con meteo che presto subirà nuovi capovolgimenti. L'Italia sta vivendo ... meteogiornale.it Meteo, weekend primaverile tra sole e acquazzoni improvvisi: caldo quasi estivo, ma una sacca fredda è in agguato, le previsioniWeekend dal sapore pienamente primaverile, ma con qualche sorpresa. La bassa pressione sulla Sicilia perde energia e scivola verso il Nord Africa, liberando l'Italia dal maltempo. leggo.it METEO ITALIA – VENERDÌ 17 APRILE Tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte del Paese con pressione in aumento e temperature in deciso rialzo Nord: variabilità con nubi sparse e schiarite, più ampie dal pomeri - facebook.com facebook Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. Sulle Alpi permarrà un campo di alta pressione con masse d'aria calda. Al mattino il cielo sarà generalmente sereno. Nel pomeriggio da ovest arriveranno delle nubi alte. Temperature minime tra 3° e 11°, massim x.com