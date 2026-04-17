Metamorphoses sonore nei Rolli | Crumb rivive con un concerto tra piano amplificato e visioni live

Sabato 18 aprile alle 17, presso il Palazzo dell'Alliance Française di Genova, si tiene il concerto “Metamorphoses” di George Crumb, interpretato con pianoforte amplificato e video in diretta. L'evento è organizzato dall'Associazione Anfossi e vede la riproposizione delle opere del compositore statunitense scomparso nel 2022. La serata combina musica dal vivo e proiezioni visive, offrendo un’esperienza incentrata sulle composizioni sonore di Crumb.