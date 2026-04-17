Metamorphoses sonore nei Rolli | Crumb rivive con un concerto tra piano amplificato e visioni live
Sabato 18 aprile alle 17, presso il Palazzo dell'Alliance Française di Genova, si tiene il concerto “Metamorphoses” di George Crumb, interpretato con pianoforte amplificato e video in diretta. L'evento è organizzato dall'Associazione Anfossi e vede la riproposizione delle opere del compositore statunitense scomparso nel 2022. La serata combina musica dal vivo e proiezioni visive, offrendo un’esperienza incentrata sulle composizioni sonore di Crumb.
L'Associazione Anfossi presenta il concerto “Metamorphoses” di George Crumb (1929-2022) per pianoforte amplificato e live video, sabato 18 aprile alle ore 17, presso il Palazzo dell'Alliance Française Genova, via Garibaldi 20. L'evento celebra il ventennale del riconoscimento UNESCO ai Palazzi.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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