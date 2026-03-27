Un fotografo internazionale di origine genovese è stato scelto come uno dei ‘Rolli Ambassador’ per l’edizione 2026 dei Rolli Days. L’evento, che si svolge ogni anno, si concentra sulla valorizzazione dei Palazzi dei Rolli, riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La nomina coinvolge figure di rilievo nel settore della fotografia e della cultura locale.

Tra il 27 e il 29 marzo la nuova edizione, insieme a Michela Corezzola che curerà la produzione video, sarà incaricato di raccontare e promuovere l’evento attraverso un linguaggio visivo contemporaneo Un evento giunto che si apre oggi (27 marzo) e proseguirà fino a domenica 29 marzo 2026, con tante aperture straordinarie (a questo link il nostro approfondimento con la mappa interattiva e gli orari). L'edizione 2026, tra l'altro, coincide con il ventesimo anniversario dell'iscrizione dei Palazzi dei Rolli nella lista del patrimonio mondiale Unesco. George Lagarde, insieme a Michela Corezzola che curerà la produzione video, sarà... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - George Lagarde, fotografo internazionale genovese, tra i 'Rolli Ambassador' per i Rolli Days 2026

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