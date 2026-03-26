La scuola d’infanzia Giraffe Verdi ora offre anche un percorso bilingue, grazie a un accordo firmato di recente. La collaborazione con la scuola Bee English, attiva da oltre dieci anni, permette di integrare e ampliare l’offerta educativa. Questa novità si inserisce nel processo di consolidamento dell’istituto, che punta a migliorare i servizi rivolti ai bambini e alle famiglie.

Grazie a un accordo oggetto di recente firma, la decennale esperienza della scuola Bee English confluisce e rafforza l’offerta formativa di Giraffe Verdi. La scuola dell’infanzia, nata dalla sinergia tra le cooperative sociali Eureka e Casa del Fanciullo col sostegno di Fondazione di Piacenza Vigevano e il mondo universitario, diviene una delle poche realtà bilingue italianoinglese del territorio. «Il nostro quotidiano muove dall’assunto di ‘metter al centro’ bambini e bambine, i loro pensieri, le loro strategie cognitive, le loro esperienze emotive e relazionali, in un connubio continuo con gli adulti e l’ambiente sociale e culturale in cui vivono - spiega Maria Giovanna Capelli, una della coordinatrici pedagogiche dei servizi Eureka e coordinatrice di Giraffe Verdi -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Giraffe Verdi è ora anche bilingue: così la scuola d’infanzia si conferma un’eccellenza

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