Messina 13 anni per l’abusatore | condannato chi ricattava il minore

Un uomo di 58 anni è stato condannato a 13 anni di carcere dal Tribunale di Messina. La sentenza riguarda accuse di violenza sessuale su un minore, atti persecutori ed estorsione, commessi nei confronti di un giovane. La decisione è stata comunicata dopo il processo, in cui sono stati confermati i reati contestati. La vicenda riguarda un episodio di ricatto che ha coinvolto il minore e il suo aggressore.

Il Tribunale di Messina ha inflitto una condanna di 13 anni di reclusione a un uomo di 58 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale su un minore, atti persecutori ed estorsione. La sentenza, emessa dalla prima sezione presieduta da Adriana Sciglio, chiude un procedimento nato dalle denunce di un giovane che, dopo aver tentato di ricostruire la propria esistenza fuori dall’ombra degli abusi subiti nell’infanzia, è venuto a mancare con il proprio gesto estremo. L’imputato, che godeva di un rapporto di fiducia con il nucleo familiare della vittima, avrebbe iniziato le aggressioni quando il ragazzo aveva circa 13 anni. Le violenze, che includevano rapporti sessuali, sono state facilitate dai momenti di assenza della madre e dalla posizione di rilievo dell’uomo all’interno dell’ambiente domestico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, 13 anni per l’abusatore: condannato chi ricattava il minore Notizie correlate Leggi anche: Molestò un minore, talent scout condannato a 3 anni e 4 mesi Leggi anche: Casciana Terme: violenza sessuale su minore, arrestato un anziano. E’ condannato a 3 anni e 4 mesi Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Condanna per abusi sessuali e stalking su minore: 13 anni a un 58enne, la sentenza arriva dopo la tragedia; Basket, a Varese il premio Nico Messina; Messina, Via Lucia Natoli a Giostra: 'Una discarica a cielo aperto offende la memoria di una maestra dei ragazzi fragili'; Messina, Via Lucia Natoli a Giostra: Una discarica a cielo aperto offende la memoria di una maestra dei ragazzi fragili. Mafia: chiesti 12 anni in appello per l'autista di Messina DenaroIl sostituto procuratore generale di Palermo Carlo Marzella ha chiesto la condanna a 12 anni di Giovanni Luppino, l'imprenditore di Campobello di Mazara (Trapani) che ha fatto da autista al boss ... ansa.it Oltre tremila. Questo è il numero delle assunzioni e delle stabilizzazioni che dal 2018 a oggi le nostre amministrazioni hanno messo nero su bianco svecchiando e riorganizzando la pianta organica del Comune di Messina e della Città metropolitana e dando - facebook.com facebook