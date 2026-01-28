Casciana Terme | violenza sessuale su minore arrestato un anziano E’ condannato a 3 anni e 4 mesi

Un uomo di 86 anni è finito in manette a Casciana Terme con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su un minore. I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Firenze. L’anziano dovrà scontare una condanna di tre anni e quattro mesi.

CASCIANA TERME (PISA) – L'accusa è di violenza sessuale su minore. I Carabinieri della stazione di Casciana Terme hanno arrestato un uomo di 86 anni, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva per il reato di violenza sessuale su minore, riferito a fatti accaduti a Pisa nell'aprile del 2019. L'uomo, rintracciato dai militari presso la propria abitazione, deve espiare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

