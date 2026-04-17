Lionel Messi è tornato a Barcellona, segnando un ritorno inatteso e sorprendente. L’annuncio è arrivato dopo una trattativa che ha coinvolto vari dettagli economici e contrattuali, senza precedenti nel recente passato del club. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, portando alla luce le cifre e le modalità con cui si è concretizzato questo trasferimento.

Ci saremmo aspettati di vedere tornare prima o poi Lionel Messi a Barcellona, non ce l’aspettavamo però con queste tempistiche e soprattutto con questi metodi. No, non stiamo parlando del fatto che la stella argentina sia pronta a vestire di nuovo la camisetta blaugrana, ma ha acquistato un club della città spagnola nella cintura metropolitana. (ANSA) Calciomercato.it Il 16 aprile ha formalizzato l’acquisto delle quote dell’ UE Cornellà, club di Cornellà de Llobregat, di cui oggi è il nuovo proprietario. Al momento non sono note le cifre. Il club gioca in Tercera Federacion, ma l’acquisto ha una sorta di valore simbolico per riportarsi dentro quello che è il suo popolo e anche per indirizzare la sua carriera dopo il ritiro che comunque a Miami non è ancora in programma.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Messi torna a Barcellona: l’acquisto e le cifre del colpo di scena

Yamal show, torna Pedri, doppietta Olmo: Barcellona-Alaves 3-1 | LaLiga | DAZN Highlights

Notizie correlate

Lahdo Como, acquisto dell’ultimo secondo dei lariani! La formula, le cifre, i dettagli e chi è il nuovo colpo per FabregasLahdo Como, acquisto dell’ultimo secondo dei lariani! La formula, le cifre, i dettagli e chi è il nuovo colpo per Fabregas Calciomercato Verona:...

Barcellona chiude il primo colpo di mercato: ecco il acquisto blaugranaIl Barcellona continua a costruire il proprio futuro puntando su talenti emergenti, combinando la tradizione della Masia con lo scouting...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Messi torna a Barcellona e diventa proprietario di un club; La scelta di Messi, torna in Spagna e si compra una squadra!; Nuova era per Leo Messi: diventa proprietario di un club spagnolo, ecco quale; Lionel Messi nuovo proprietario del Cornella UE.

Messi torna a Barcellona: l’acquisto e le cifre del colpo di scenaMessi pronto a tornare a Barcellona, le cifre dell'acquisto e il colpo di scena che lascia un po' spiazzati tutti. calciomercato.it

Messi torna in Spagna: acquista il Cornellà e riparte dalla CatalognaLionel Messi torna in Spagna dopo l’esperienza con l’Inter Miami e acquista il Cornellà, club catalano della 5 divisione ... diregiovani.it

La scelta di Messi, torna in Spagna e si compra una squadra! - facebook.com facebook

La scelta di #Messi, torna in Spagna e si compra una squadra! x.com