Il Barcellona ha annunciato il suo primo acquisto di mercato, puntando su un giovane talento proveniente dall’estero, dopo aver deciso di rafforzare la rosa. La scelta deriva dalla volontà di investire su giocatori promettenti, con l’obiettivo di rilanciare la squadra già a partire dalla prossima stagione. Il club ha ufficializzato l’acquisto attraverso un comunicato, precisando che il nuovo giocatore arriverà nelle prossime settimane.

Il Barcellona continua a costruire il proprio futuro puntando su talenti emergenti, combinando la tradizione della Masia con lo scouting internazionale per restare competitivo nel lungo periodo. In quest’ottica, la dirigenza lavora a una manovra mirata a rinforzare la squadra nell’estate 2026, concentrandosi su un esterno offensivo di notevole potenziale. La prossima operazione potrebbe portare Jesse Bisiwu, giovane esterno classe 2008, a vestire la maglia blaugrana. L’accordo è ormai prossimo alla chiusura e il trasferimento è previsto per luglio 2026, con l’obiettivo di rafforzare la batteria degli esterni offensivi per la stagione 20262027. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Barcellona chiude il primo colpo di mercato: ecco il acquisto blaugrana

Il Barcellona ha annunciato l'acquisto di uno dei migliori talenti nati nel 2006, segnando un investimento importante per il futuro del club.

Il Barcellona ha annunciato l’infortunio di Pedri, il giovane centrocampista blaugrana, con dettagli sulle condizioni e sui tempi di recupero.

