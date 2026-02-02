Lahdo Como acquisto dell’ultimo secondo dei lariani! La formula le cifre i dettagli e chi è il nuovo colpo per Fabregas
Il Como ha fatto l’ultimo acquisto proprio all’ultimo momento di questa sessione di mercato. La società ha annunciato l’arrivo di un nuovo giocatore, senza svelare ancora tutti i dettagli, ma confermando che si tratta di un colpo importante. La notizia circola già tra i tifosi, entusiasti per questa mossa che potrebbe fare la differenza in vista delle prossime partite.
Kaiki Bruno Como: offerta al Cruzeiro per il terzino sinistro. Le cifre e la formula del possibile acquisto dei lariani
Kaiki Bruno, giovane terzino sinistro del Cruzeiro, è al centro di un’offerta da parte del Como.
Lahdo Como: tentativo dei lariani per il centrocampista dell’Hammarby! Suggestione a sorpresa di queste ore, tutti i dettagli
Il Como ha manifestato interesse per il centrocampista dell’Hammarby, Lahdo.
Lahdo Como, i lariani hanno piazzato il colpo dell’ultimo secondo. Le cifre, la formula e i dettagli dell’operazioneIl Como chiude il suo calciomercato invernale con un vero e proprio fuoco d’artificio, confermando le sue ambizioni illimitate. Proprio quando le luci della sessione di riparazione stavano per ... calcionews24.com
Como, colpo in prospettiva dalla Svezia: preso in extremis il 2007 Adrian LahdoColpo in extremis del Como. Il club lariano ha acquistato a titolo definitivo il classe 2007 Adrian Lahdo dall’Hammarby. tuttomercatoweb.com
Como, occhi in casa Barcellona: piace Andres Cuenca. Attesa anche per Lahdo a cura di Vincenzo Gagliardi #LBDV - facebook.com facebook
Occhi in Svezia per il #Como Secondo Fabrizio Romano, i lariani hanno avviato i contatti per Adrian #Lahdo, talentuoso centrocampista 18enne dell’ #Hammarby #Calcionews24 x.com
