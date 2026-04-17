Merz su Hormuz | Nel nostro interesse che Medio Oriente ritrovi pace e stabilità – Il video

In una conferenza tenutasi a Parigi, rappresentanti di vari paesi si sono riuniti per discutere della regione di Hormuz. Durante l'incontro, è stato sottolineato che è nel loro interesse favorire la pace e la stabilità nel Medio Oriente. La riunione ha visto la partecipazione sia di persone presenti di persona, sia di altri collegati tramite video. La discussione si è concentrata su questioni di sicurezza e cooperazione nella zona.

(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 "Siamo giunti a una grande unità tra coloro che erano qui presenti a Parigi di persona e coloro che hanno partecipato a distanza alla video-conferenza. Devo dire la verità, sono stato sorpreso nel constatare quanto la nostra valutazione della situazione era unanime. Siamo riusciti insieme a giungere a conclusioni perché questo conflitto contro l'Iran ci pone dinanzi a tutta una serie di problematiche. Vogliamo tutti che il Medio Oriente possa ritrovare la pace e la stabilità perché ciò è nel nostro interesse", così il cancelliere tedesco Friederich Merz alla conferenza stampa congiunta a Parigi con la...🔗 Leggi su Open.online

Merz su Hormuz: È nel nostro interesse che il Medio Oriente ritrovi pace e stabilità

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