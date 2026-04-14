Allarme UE | il rischio Hormuz minaccia la pace in Medio Oriente

La Commissione Europea si è riunita per discutere delle recenti tensioni nella regione del Golfo, con particolare attenzione alla possibilità che il rischio Hormuz possa compromettere i flussi marittimi e influenzare la stabilità in Medio Oriente. La presidente dell’ente ha espresso preoccupazione riguardo all’attuale situazione, evidenziando come l’instabilità possa avere ripercussioni sulla regione e sui collegamenti commerciali mondiali. La discussione si è concentrata sulle possibili conseguenze di un eventuale incremento delle tensioni nella zona.

La stabilità dei flussi marittimi globali e la tenuta del processo di pace in Medio Oriente sono i nodi centrali attorno ai quali si è riunita la Commissione Europea, con la presidente von der Leyen che ha espresso profonda preoccupazione per l’instabilità della regione. Il blocco dello Stretto di Hormuz è stato identificato come un elemento di grave danno alla sicurezza internazionale, rendendo la garanzia della libertà di navigazione una priorità assoluta per le istituzioni dell’Unione. L’instabilità mediorientale e il rischio di un collasso diplomatico. Il conflitto che sta dilaniando il Medio Orientale da ormai 44 giorni ha riportato con forza alle menzioni la fragilità degli equilibri internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme UE: il rischio Hormuz minaccia la pace in Medio Oriente Leggi anche: Medio Oriente, Confeuro: “Bene tregua e Hormuz. A Ue serve autonomia energetica” Raid sul porto iraniano vicino allo stretto di Hormuz, Teheran minaccia gli atenei Usa in Medio Oriente e la portaerei LincolnContinuano gli attacchi incrociati tra Usa-Israele e Teheran , che mette nel mirino anche obiettivi civili come le università americane nel Golfo in... Argomenti più discussi: Abbiamo abbastanza carburante per aerei in Italia e in Europa?; Allarme UE: Aeroporti senza carburante se Hormuz non riapre in 3 settimane; L'allarme degli aeroporti Ue: 'Tre settimane, poi voli a rischio'; In Europa voli a rischio entro tre settimane, se Hormuz non riapre: la lettera degli aeroporti a Bruxelles. Bene le vendite negli Usa, tenuta dei mercati europei e giapponese, crescita sostenuta in Asia. La guerra in Medio Oriente pesa negativamente per un -1% - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Starmer: "In Libano bombardamenti devastanti, Israele si fermi. Venga esteso con urgenza il cessate il fuoco" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com