Mercedes VLE | spazio e tecnologia per il monovolume tedesco

Sul mercato italiano è arrivata la nuova Mercedes VLE, un veicolo elettrico che si propone come alternativa ai tradizionali monovolumi. Questo modello combina spazio interno e tecnologia avanzata, offrendo caratteristiche specifiche per i clienti interessati a un mezzo con capacità di carico elevata e dotazioni moderne. La vettura si inserisce nel segmento dei veicoli elettrici con un focus sulla praticità e l’innovazione, senza rinunciare alle funzionalità tipiche di un monovolume.

(Adnkronos) – Con l’arrivo sul mercato italiano, la Mercedes VLE elettrica introduce una proposta che va oltre la classica monovolume. Non è semplicemente un veicolo per il trasporto di persone, ma un’interpretazione moderna del viaggio, dove comfort, tecnologia e versatilità convivono in un’unica piattaforma. Il listino parte da 94.510 euro, una cifra che riflette il posizionamento premium del modello. La base tecnica è già significativa: batteria da 115 kWh, autonomia dichiarata superiore ai 700 km e architettura elettrica evoluta. Numeri che, al di là dell’impatto iniziale, raccontano la volontà di eliminare uno dei principali limiti percepiti dell’elettrico: la gestione delle lunghe distanze.🔗 Leggi su Periodicodaily.com New Mercedes-Benz Marco Polo - interior Notizie correlate Mercedes VLE: 700 km e 320 in 15 minutiLa nuova Mercedes-Benz VLE segna l’inizio di un’era diversa per i monovolume di lusso elettrici in Italia, con un’autonomia dichiarata di 700... Mercedes-Benz presenta la nuova VLE elettrica(Adnkronos) – Mercedes-Benz inaugura una nuova fase della propria strategia di elettrificazione con la nuova VLE completamente elettrica, il primo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mercedes VLE: prezzi e allestimenti della Grand Limousine; Mercedes-Benz VLE: la limousine che non ti aspetti è un van elettrico; Mercedes-Benz VLE: il nuovo van limousine elettrico pensato anche per chi lavora; Nuova Mercedes-Benz VLE elettrica: autonomia oltre 700 km e prezzi da 94.510 euro. Mercedes VLE: spazio e tecnologia per il monovolume tedescoCon l’arrivo sul mercato italiano, la Mercedes VLE elettrica introduce una proposta che va oltre la classica monovolume. Non è semplicemente un veicolo per il trasporto di persone, ma ... adnkronos.com Mercedes-Benz VLE elettrica, al via gli ordini in ItaliaParte la commercializzazione in Italia della nuova Mercedes-Benz VLE elettrica, ordinabile da oggi con prezzi a partire da 94.510 euro (IVA e MSS incluse). (ANSA) ... ansa.it Max Verstappen passa già alla Mercedes e lo fa a modo suo. Nel primo commento tutti i dettagli. facebook