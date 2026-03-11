Mercedes VLE | 700 km e 320 in 15 minuti

La Mercedes-Benz VLE è stata presentata come il nuovo modello di monovolume di lusso elettrico in Italia. Questo veicolo ha un’autonomia ufficiale di 700 chilometri e può essere ricaricato di 320 km in 15 minuti grazie a una tecnologia di ricarica rapida. La vettura rappresenta un passo avanti nel segmento dei veicoli elettrici di alta gamma.

La nuova Mercedes-Benz VLE segna l'inizio di un'era diversa per i monovolume di lusso elettrici in Italia, con un'autonomia dichiarata di 700 chilometri e una ricarica rapida che garantisce 320 chilometri in soli 15 minuti. Questo veicolo, basato sull'architettura VanEA, si configura come un salotto a zero emissioni capace di ospitare fino a sette passeggeri oltre al guidatore, rivoluzionando il settore del noleggio con conducente (NCC) nel territorio nazionale. Il design esterno abbandona l'eleganza sottile per una presenza massiccia e opulenta, con una calandra frontale illuminata e gruppi ottici collegati da una striscia LED. Le dimensioni imponenti della vettura, lunga 5,31 metri e larga 2 metri, sono bilanciate da un coefficiente aerodinamico Cx di appena 0,25, mentre i cerchi disponibili variano tra 19 e 21 pollici.