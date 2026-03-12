Mercedes-Benz presenta la nuova VLE elettrica

Mercedes-Benz ha presentato la nuova VLE elettrica, un modello che segna una svolta nella sua gamma di veicoli elettrici. La vettura si basa sulla nuova Van Architecture modulare, progettata per offrire maggiore spazio e funzionalità. Questo modello rappresenta un passo importante per l’azienda nella strategia di elettrificazione e si distingue come una grande limousine con caratteristiche di un MPV.

(Adnkronos) – Mercedes-Benz inaugura una nuova fase della propria strategia di elettrificazione con la nuova VLE completamente elettrica, il primo modello basato sulla nuova Van Architecture modulare progettata per ridefinire il concetto di grande limousine con la versatilità di un MPV. La Mercedes VLE unisce infatti comfort e dinamica di guida tipiche di una.