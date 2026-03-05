Manna è già in contatto con agenti | mercato Napoli pronto il colpo dalla Premier

Il Napoli è già in contatto con agenti e sta preparando un colpo dalla Premier League. La squadra azzurra si appresta a concludere la stagione con l’obiettivo di entrare tra le prime quattro in classifica, mentre l’Inter si sta allontanando in vetta. La squadra lavora per rafforzarsi in vista delle prossime partite cruciali.

Il Napoli si prepara ad affrontare la fase finale della stagione. Gli azzurri puntano ovviamente a rientrare tra le prime quattro della classifica, posto che l'Inter è ormai in piena fuga per la vittoria dello Scudetto. Il traffico per un piazzamento Champions è davvero ampio, ecco perchè c'è la necessità di non perdere punti per strada, già la partita contro il Torino sarà cruciale in tal senso. Il club, al tempo stesso, sta lavorando sul mercato per anticipare i tempi in vista della sessione estiva. Uno dei nomi sui quali si è poggiata l'attenzione del club azzurro è quello di Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton che si è ben messo mostra anche in questa stagione.

Mercato Napoli, la rivelazione che conferma tutto: Manna tenterà il colpo in Premier League

La stagione è ancora lunga, mancano ancora diverse partite ed il Napoli è pienamente impegnato all'interno della corsa Champions League.

Manna sta monitorando un giocatore brasiliano: ecco di chi si tratta

Il Napoli sta già iniziando a monotirare qualche profilo utile a migliorare la propria rosa nel prossimo mercato estivo. Dalle ultime indiscrezioni, ...

Ds Manna in bilico: investimenti pesanti e flop, futuro in discussione al Napoli. Il silenzio del Presidente non preannuncia niente di buono.

Marianucci è stato comprato da Manna per 10 milioni: oggi vale meno di allora. Il Napoli l'ha voluto dopo sole 10 gare con l'Empoli in Serie A e con Conte era diventato l'ultima scelta. Non sta giocando nemmeno al Torino con D'Aversa: la sua speranza è di co

Joao Gomes-Napoli, si avanza! Schira: "Già incontri con agenti, Manna in pressing"