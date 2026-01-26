Kolo Muani Juventus i bianconeri pensano al grande ritorno del francese | avviati i primi contatti Ci sono due ostacoli importanti nella trattativa

La Juventus sta considerando un possibile ritorno di Kolo Muani, con i primi contatti avviati. Tuttavia, la trattativa si trova di fronte a due ostacoli principali che potrebbero influenzarne l'esito. La situazione rimane in evoluzione, mentre i dirigenti bianconeri valutano le prossime mosse in un contesto di mercato complesso.

Kolo Muani Juventus, i bianconeri pensano al grande ritorno del francese: ci sono due ostacoli importanti nella trattativa. Vediamo di cosa si tratta. La Juventus prosegue senza sosta la caccia al rinforzo ideale per il reparto offensivo, determinata a soddisfare le richieste tecniche del suo allenatore. Luciano Spalletti non ha fatto mistero che alla squadra serva un nuovo tassello nel pacchetto avanzato, un profilo capace di sposarsi con le esigenze tattiche del suo gioco per alzare il livello qualitativo. Dopo aver percepito i forti dubbi di Youssef En-Nesyri, la dirigenza non è rimasta a guardare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'allenatore della Juventus, Spalletti, avrebbe espresso interesse per Kolo Muani, attualmente in forza al PSG.

