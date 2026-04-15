L'Inter sta monitorando da vicino Héctor Fort, giovane difensore proveniente dalla Masia, come possibile opzione per rafforzare la linea difensiva. Il club nerazzurro valuta il suo profilo in vista di un possibile scambio con un giocatore del Barcellona, con Bastoni come potenziale contropartita. La situazione riguarda le trattative di mercato tra le due società, focalizzandosi sulle opportunità offerte dal giovane talento spagnolo.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter e il futuro della fascia: Héctor Fort possibile contropartita per Bastoni nell’affare con il Barcellona. Le manovre per la prossima stagione si accendono e i radar nerazzurri si sono spostati con decisione verso la Spagna. Nel mirino della dirigenza è finito Héctor Fort, giovane difensore cresciuto nella prestigiosa Masia del Barcellona, vera e propria fabbrica di talenti di caratura internazionale. Il calciatore, attualmente di proprietà del club blaugrana ma impegnato in una stagione formativa in prestito all’ Elche, viene monitorato con estrema attenzione come possibile profilo ideale per ringiovanire il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi su Héctor Fort: Ausilio osserva il talento della Masia per la difesa

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