Sul calciomercato dell'Inter, si parla ancora di Hector Fort, mentre Alessandro Bastoni, nonostante le voci di mercato, resta un elemento importante per la squadra. Bastoni, difensore centrale, è considerato uno dei giocatori più qualificati del club, con un passato che lo vede come protagonista e un presente ancora molto attivo. Le trattative e le operazioni di mercato continuano a tenere banco nelle notizie sportive di giornata.

Nonostante tutto Alessandro Bastoni rimane un pezzo pregiato. Una colonna della Beneamata del recente passato e del presente. E – almeno lo spera chi scrive – anche del futuro. Devono averlo capito anche a Barcellona: le ultimi indiscrezioni di calciomercato ci parlano di una possibile offerta che non potrà essere Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, focus su Hector Fort

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