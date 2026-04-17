Memoria e comunità a Cutrofiano | s’intitola lo stadio comunale ad Alessandro Manco

Domenica 26 aprile, a Cutrofiano, si terrà la cerimonia di intitolazione dello stadio comunale ad Alessandro Manco. La comunità locale si riunirà per ricordare il giovane, noto per la sua passione per il calcio e per essere stato una presenza attiva nel paese. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento pubblico e di memoria collettiva, coinvolgendo cittadini, famiglie e rappresentanti delle istituzioni.

CUTROFIANO - Domenica 26 aprile la comunità si riunirà per un momento di grande significato civile e sportivo: la cerimonia di intitolazione dello stadio comunale ad Alessandro Manco, ragazzo appassionato di calcio e presenza viva nella comunità locale, scomparso tragicamente nelle acque di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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