Carnevale 2026 ad Avellino tra memoria e comunità

Avellino si prepara al Carnevale con la consueta sfilata in programma sabato 15 febbraio. Alle 9 del mattino l’appuntamento è su Corso Vittorio Emanuele; dalle 10 prenderà avvio il corteo dei gruppi carnevaleschi provenienti da diversi comuni della provincia. Attraverseranno il centro, fermandosi davanti alla Villa Comunale, alla Chiesa del Rosario e in Piazza Libertà. È un rito che si ripete, ma che ogni volta cerca di raccontare qualcosa in più di una semplice festa. Ci saranno la Zeza, la Quadriglia, la Mascarata, il Ballo N’Dreccio. Nomi che appartengono alla memoria di queste terre, alla civiltà contadina che ha lasciato segni profondi e che ancora oggi trova nel Carnevale uno spazio di espressione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

