Capotreno ucciso l’avvocato | Indagare ancora sul movente Lo merita la memoria di Alessandro Ambrosio

Un capotreno è stato ucciso e le autorità stanno continuando a indagare sul possibile movente. Un avvocato ha dichiarato che l’indagine deve approfondire questa pista, ritenendo importante scoprire le ragioni dietro il gesto. La polizia sta lavorando per raccogliere elementi utili e fare chiarezza su quanto accaduto. La vicenda rimane sotto stretta osservazione.

Bologna, 4 marzo 2026 – "Il movente deve essere oggetto di indagine. Non ci fermeremo, su questo punto bisogna andare a fondo. E credo che sul tema ci sia ancora molto da approfondire da parte della Procura. Lo merita la memoria di Alessandro e lo meritano tutti i suoi colleghi, che ogni giorno vivono situazioni pericolose". L’avvocato Alessandro Numini assiste i genitori del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, di Anzola dell’Emilia, ammazzato in stazione il pomeriggio del 5 gennaio: Luigi e la moglie Elisa intendono costituirsi parte civile al processo. Da quando ’Ambro’ è stato ucciso, chiedono almeno di sapere il perché: "Senza risposte è ancora peggio, brancoliamo nel buio", hanno detto, straziati dal dolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

