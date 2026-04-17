Melozzi nelle scuole abruzzesi | incontrerà i bambini e racconterà di canti popolari e giochi della tradizione

Enrico Melozzi sarà nelle scuole abruzzesi per incontrare i bambini e condividere storie di canti popolari e giochi tradizionali. Dopo aver partecipato al festival di Sanremo e aver suonato al teatro della Scala di Milano, il compositore si dedica ora a un’esperienza più semplice e diretta, rivolta alle giovani generazioni. L’obiettivo è avvicinare i bambini alla cultura musicale e alle tradizioni del territorio.

Dal festival di Sanremo al teatro della Scala di Milano, ora Enrico Melozzi torna a una dimensione più intima e umana, all’essenziale. Dal 22 al 25 aprile sarà in tour nelle scuole abruzzesi per incontrare i più piccoli.Sono stati organizzati una serie di incontri dedicati ai più piccoli, tra.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Sulle vie dei canti popolari della Montagna Canti popolari e melodie folk: dopo 20 anni di silenzio il nuovo album della Bonifica Emiliana VenetaVenerdì 27 febbraio, il Forlimpopoli Folk Club ospita, al Teatro Verdi, uno dei gruppi più influenti del genere folk emiliano-romagnolo: la B.