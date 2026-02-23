Canti popolari e melodie folk | dopo 20 anni di silenzio il nuovo album della Bonifica Emiliana Veneta

La band Bonifica Emiliana Veneta torna sulle scene dopo 20 anni di silenzio, a causa di problemi di salute e cambiamenti nella formazione. La loro ripresa si concretizza con un nuovo album di canti popolari e melodie folk, che sarà presentato venerdì 27 febbraio al Teatro Verdi di Forlimpopoli. La serata al Forlimpopoli Folk Club attirerà molti appassionati, desiderosi di riscoprire le radici musicali della regione.

Venerdì 27 febbraio, il Forlimpopoli Folk Club ospita, al Teatro Verdi, uno dei gruppi più influenti del genere folk emiliano-romagnolo: la B.E.V, la Bonifica Emiliana Veneta che ritorna a vent'anni dall'ultima uscita discografica e porta sul palco il nuovo album: "Quattro". Nell'album, di undici brani, si ritrovano le melodie folgoranti delle danze tradizionali con serenate e canti popolari. L'appuntamento con la B.E.V è alle ore 21. Per informazioni 389 1005150