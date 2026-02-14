sulle vie dei canti popolari della montagna

Nel 1970, a Pavana, Francesco Guccini tiene in mano un registratore mentre ascolta una vecchia canzone popolare. La donna accanto a lui, Amabilia Nativi, gli racconta le tradizioni musicali del suo paese. Quel giorno, l’artista inizia a raccogliere le storie sonore della montagna, deciso a tramandarle ai più giovani.

Anno 1970, Pavana. Un trentenne Francesco Guccini tiene per le mani un registratore. Vicino a lui c’è una certa Amabilia Nativi. È la sua nonna. Lei canta, recita, interpreta. Che siano quartine, distici, stornelli o filastrocche, che il tema sia amore, bambini, animali, fino anche a malvagità e omicidi: con la sua voce rassicurante, recita, culla, incanta. E Francesco, che ben conosce l’importanza di radici, famiglia, storia, appartenenza, registra e archivia. Immaginiamo più o meno possa essere andata così per quelle decine e decine di contributi sonori confluiti poi nel più ampio Archivio sonoro dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

