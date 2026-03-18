Hormuz Meloni per la diplomazia Missione Onu

Il governo italiano ha annunciato una missione Onu a Hormuz, con l’obiettivo di promuovere la diplomazia. L’Italia e altri Paesi europei intendono mantenersi fuori dal conflitto, che viene considerato deciso unilateralmente da Stati Uniti e Israele. Le autorità italiane esprimono molte perplessità riguardo alle decisioni prese dai due paesi. La missione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel tentativo di favorire un percorso di dialogo.

Il punto fermo è che l'Italia - come il resto dei Paesi europei - vuole rimanere fuori dalla guerra. Un conflitto deciso unilateralmente da Stati Uniti e Israele e su cui i vertici del governo italiano nutrono enormi perplessità. Manifestate nelle diverse interlocuzioni diplomatiche con Washington e Tel Aviv, ma silenziate nelle prese di posizione pubbliche per evitare di allargare ulteriormente il solco tra Europa e Stati Uniti. Che nei fatti prende sempre più forma, tanto che tutti i grandi Paesi dell'Unione europea non hanno esitato a dire chiaramente di non voler essere direttamente coinvolti. Certo, anche in questo caso Bruxelles si muoverà con estrema prudenza, tanto che nel Consiglio europeo in programma domani i Ventisette non prenderanno una posizione netta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hormuz, Meloni per la diplomazia. "Missione Onu" Articoli correlati Hormuz, Crosetto: ‘auspico missione internazionale Onu’Ospite a “Tg4 – Diario del giorno” il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato degli ultimi sviluppi della guerra in Iran. Crosetto: missione ONU a Hormuz per salvare le rotteIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha indicato la necessità di una missione delle Nazioni Unite per garantire la sicurezza nello Stretto di... Una raccolta di contenuti su Hormuz Meloni per la diplomazia... Temi più discussi: Dall’Europa solo no a Trump: nessun impegno per lo Stretto di Hormuz; Meloni, strappo con gli Usa su Hormuz: va costruita una maggiore capacità di autonomia europea; Iran, la proposta di Crosetto: Missione Onu nello Stretto di Hormuz; Altre truppe italiane ritirate. Meloni in difficoltà per gli strappi di Trump. Meloni ‘stoppa’ Trump su Hormuz | Intervenire sarebbe passo verso la guerra. Rafforzare missione AspidesMeloni risponde alle richieste USA nello Stretto di Hormuz: l'invio di navi sarebbe passo in avanti verso la guerra. Ecco cosa farà l'Italia ... ilsussidiario.net Iran, la proposta di Crosetto: Missione Onu nello Stretto di HormuzGiorgia Meloni ha ribadito il suo no a una missione militare Nato nello Stretto di Hormuz, ma il suo ministro della Difesa, Guido Crosetto, lancia ... Read more ... lanotiziagiornale.it Il ministro della Difesa: 'Sull'energia l'Italia attivata con Venezuela, Indonesia e Africa. In Medio Oriente non è una guerra nostra, serve una missione Onu decisa dal Parlamento' #ANSA - facebook.com facebook Il ministro della Difesa: 'Sull'energia l'Italia attivata con Venezuela, Indonesia e Africa. In Medio Oriente non è una guerra nostra, serve una missione Onu decisa dal Parlamento' #ANSA x.com