Domani, venerdì 17 aprile, alle 14, la presidente del Consiglio parteciperà a una conferenza a Parigi dedicata alla navigazione nello Stretto di Hormuz. L'incontro si terrà presso un edificio pubblico nel centro della città e vedrà la presenza di rappresentanti di vari paesi coinvolti nelle questioni di sicurezza e libertà di navigazione nella regione. La discussione si concentrerà su temi legati alla tutela delle rotte marittime e alla stabilità dell’area.

ROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani, venerdì 17 aprile, alle ore 14 parteciperà alla Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz presso il Palazzo dell’Eliseo, a Parigi. Lo si legge sull’agenda della premier pubblicata sul sito del governo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Hormuz: Meloni alla conferenza di Parigi per la navigazione nello Stretto

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