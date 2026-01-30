Referendum Fratelli d' Italia pronta a schierare Meloni a Milano il 14 marzo

La data del 14 marzo a Milano è confermata e con essa anche la presenza di Giorgia Meloni, pronta a schierarsi in piazza. Se Elly Schlein o Giuseppe Conte decidessero di usare il referendum come palco per attaccare il governo, il centrodestra non si tirerà indietro. La tensione tra le parti si fa più palpabile, e i sostenitori sono pronti a scendere in strada.

Fratelli d’Italia prepara la mobilitazione per il referendum sulla separazione delle carriere: evento il 13 marzo a Milano, ministri pronti e Meloni in attesa se la sfida si farà incerta Ci sarà il Guardasigilli Carlo Nordio, saranno presenti gli altri ministri del partito, ci sarà la chiamata alle armi di deputati e senatori. La partecipazione della presidente del Consiglio alla kermesse è stata per ora solo ipotizzata, resterà una carta da scoprire e da mettere sul campo di battaglia solo se sarà necessaria una spinta per portare gli italiani alle urne, ovvero se i sondaggi saranno incerti e la vittoria non sicura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il governo ha annunciato che la data più probabile per il referendum sulla riforma della Giustizia sarà il 22 e 23 marzo.

Il governo ha annunciato che il referendum sulla riforma della giustizia, incentrato sulla separazione delle carriere, si svolgerà tra il 22 e il 23 marzo.

Argomenti discussi: Referendum: da Comitato per il No liste proscrizione, solidarietà a giuristi coinvolti; Sì alla riforma sulla giustizia, ma senza simboli: Fratelli d'Italia si smarca da Lega e Forza Italia; Vota Sì per una giustizia più efficace e veloce: lo slogan-bufala di FdI per il referendum (smentito anche da Nordio); Il referendum sulla giustizia non c’entra con la velocità dei processi.

Referendum, Fratelli d'Italia pronta a schierare Meloni a Milano il 14 marzoFratelli d’Italia prepara la mobilitazione per il referendum sulla separazione delle carriere: evento il 13 marzo a Milano, ministri pronti e Meloni in attesa se la sfida si farà incerta ... ilfoglio.it

Referendum: Vendola, 'bugie da Fdi, io convintamente per il No'Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Cari Fratelli d’Italia ma davvero non avete altri argomenti che le menzogne a proposito del referendum del 22 e 23 marzo? Una riforma costituzionale per cambiare la giusti ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Fratelli d'Italia mente sul #referendum e tenta di strumentalizzarmi. E lo fanno perché non hanno argomenti. Non ho mai detto che avrei votato sì al referendum. Ho detto che vorrei una riforma della giustizia, una vera riforma. Ma questa non lo è. Io voto #NO # x.com

Sinistra Italiana. . Fratelli d'Italia mente sul referendum e tenta di strumentalizzarmi. E lo fanno perché non hanno argomenti. Non ho mai detto che avrei votato sì al referendum. Ho detto che vorrei una riforma della giustizia, una vera riforma. Ma questa non lo - facebook.com facebook