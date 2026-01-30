Referendum Fratelli d' Italia pronta a schierare Meloni a Milano il 14 marzo

La data del 14 marzo a Milano è confermata e con essa anche la presenza di Giorgia Meloni, pronta a schierarsi in piazza. Se Elly Schlein o Giuseppe Conte decidessero di usare il referendum come palco per attaccare il governo, il centrodestra non si tirerà indietro. La tensione tra le parti si fa più palpabile, e i sostenitori sono pronti a scendere in strada.

Fratelli d’Italia prepara la mobilitazione per il referendum sulla separazione delle carriere: evento il 13 marzo a Milano, ministri pronti e Meloni in attesa se la sfida si farà incerta Ci sarà il Guardasigilli Carlo Nordio, saranno presenti gli altri ministri del partito, ci sarà la chiamata alle armi di deputati e senatori. La partecipazione della presidente del Consiglio alla kermesse è stata per ora solo ipotizzata, resterà una carta da scoprire e da mettere sul campo di battaglia solo se sarà necessaria una spinta per portare gli italiani alle urne, ovvero se i sondaggi saranno incerti e la vittoria non sicura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Referendum, Meloni: 22 e 23 marzo la data più probabile

Il governo ha annunciato che la data più probabile per il referendum sulla riforma della Giustizia sarà il 22 e 23 marzo.

Meloni su riforma Giustizia: “22-23 marzo data referendum, nessuna forzatura”

Il governo ha annunciato che il referendum sulla riforma della giustizia, incentrato sulla separazione delle carriere, si svolgerà tra il 22 e il 23 marzo.

