Durante un vertice a Parigi dedicato alla sicurezza nello Stretto di Hormuz, il primo ministro italiano ha annunciato l'invio di cacciamine per partecipare alla missione E4. La riunione ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Francia e Gran Bretagna, con il governo italiano che ha confermato il proprio impegno in ambito europeo. Nessuna decisione è stata presa su altri aspetti della cooperazione militare o delle alleanze strategiche.

A Parigi, Giorgia Meloni ha consolidato il legame con i partner europei durante il vertice sullo Stretto di Hormuz, allineandosi alla linea di Francia e Gran Bretagna. La premier italiana ha confermato la disponibilità del Paese a sostenere la missione navale del formato E4, puntando su una strategia che bilancia l’impegno securitario con la necessità di un coordinamento internazionale ampio. L’incontro all’Eliseo ha segnato un netto distacco dal clima gelido vissuto in passato tra Roma e Parigi. Tra sorrisi e strette di mano, la premier si è presentata al tavolo accanto a Emmanuel Macron mostrando una vicinanza diplomatica rinnovata, anche attraverso la partecipazione a momenti di confronto sulla sicurezza digitale dei minori promossi dal presidente francese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e Macron: l’Italia invia i cacciamine per la missione E4

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