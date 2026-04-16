Meloni vola a Parigi | l’Italia nel formato E4 per blindare lo Stretto di Hormuz

Da secoloditalia.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 aprile, il presidente del Consiglio italiano si recherà a Parigi per partecipare a un vertice internazionale dedicato alla sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz. La visita è stata confermata ufficialmente da Palazzo Chigi, dopo alcune indiscrezioni circolate nelle ore precedenti. L'iniziativa coinvolge anche altri paesi europei e mira a discutere le strategie per garantire la stabilità nella regione.

Dopo le indiscrezioni, Palazzo Chigi ha ufficializzato il viaggio: Giorgia Meloni sarà a Parigi domani, 17 aprile, per partecipare al vertice internazionale sulla sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz. Alla riunione, organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron, prenderanno parte anche il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Un summit che, inizialmente previsto in videocall, ha cambiato formato nelle ultime ore trasformandosi in un incontro in presenza tra i principali leader europei.  L’obiettivo è consolidare il cosiddetto formato E4 – Italia, Francia, Regno Unito e Germania – sempre più centrale nella gestione della crisi in Medio Oriente.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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