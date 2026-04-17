Meloni arriva a Parigi per vertice su Hormuz l' abbraccio con Macron – Il video

La Presidente del Consiglio italiana si trova a Parigi per partecipare a un vertice dedicato alla questione dello Stretto di Hormuz. Durante l'incontro, ha incontrato il presidente francese, con cui ha condiviso un breve momento di saluto. L'evento si svolge in un contesto internazionale incentrato sulla sicurezza e le relazioni nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato i contenuti specifici del vertice.

(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a un vertice a Parigi sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Presenti, tra gli altri, il Presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della squadra Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Fine vita, Craxi apre all’opposizione e scuote il dossier bloccato al Senato.🔗 Leggi su Open.online

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