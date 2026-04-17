Iran oggi a Parigi il vertice su Hormuz presieduto da Macron e Starmer | attesa Meloni

Da lapresse.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Parigi si svolge una conferenza internazionale sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, prevista per le 14. L’evento è presieduto dal presidente francese e dal primo ministro del Regno Unito. È attesa la partecipazione della premier italiana, anche se non è ancora confermata la sua presenza. La riunione si concentra sulla sicurezza e la libertà di navigazione in quella area strategica.

È prevista a partire dalle 14 la conferenza internazionale sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, che sarà co-presieduta dal presidente francese Emmanuel Macron e dal primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. A Parigi si riuniranno presenzialmente all’Eliseo, oltre che Macron e Starmer, anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre il resto dei partecipanti si collegherà in videoconferenza. Il vertice punta a portare avanti gli sforzi volti a riaprire lo Stretto di Hormuz, rotta petrolifera vitale colpita dalla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La coalizione, che esclude gli Stati Uniti, è composta da Paesi non belligeranti e mira a garantire la sicurezza della navigazione una volta terminato il conflitto.🔗 Leggi su Lapresse.it

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