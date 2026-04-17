Iran oggi a Parigi il vertice su Hormuz presieduto da Macron e Starmer | attesa Meloni

Oggi a Parigi si svolge una conferenza internazionale sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, prevista per le 14. L’evento è presieduto dal presidente francese e dal primo ministro del Regno Unito. È attesa la partecipazione della premier italiana, anche se non è ancora confermata la sua presenza. La riunione si concentra sulla sicurezza e la libertà di navigazione in quella area strategica.

È prevista a partire dalle 14 la conferenza internazionale sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, che sarà co-presieduta dal presidente francese Emmanuel Macron e dal primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. A Parigi si riuniranno presenzialmente all’Eliseo, oltre che Macron e Starmer, anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre il resto dei partecipanti si collegherà in videoconferenza. Il vertice punta a portare avanti gli sforzi volti a riaprire lo Stretto di Hormuz, rotta petrolifera vitale colpita dalla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La coalizione, che esclude gli Stati Uniti, è composta da Paesi non belligeranti e mira a garantire la sicurezza della navigazione una volta terminato il conflitto.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, oggi a Parigi il vertice su Hormuz presieduto da Macron e Starmer: attesa Meloni Notizie correlate Stretto di Hormuz, oggi Meloni a Parigi: vertice con Macron, Starmer e MerzLa Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, parteciperà oggi, 17 aprile, alla conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di... La mossa anti Trump di Meloni: vertice su Hormuz con Macron, Starmer e MerzLa geopolitica europea si prepara a un sussulto che potrebbe ridisegnare gli equilibri di Palazzo Chigi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Guerra Iran-Usa, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi di Hormuz; Oggi a Parigi il vertice su Hormuz: chi parteciperà. L'altolà di Teheran; Iran: domani Meloni a Parigi per vertice con Macron, Starmer e Merz; Meloni oggi a Parigi, Europa discute piano per Stretto di Hormuz. Guerra Iran-Usa, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi di HormuzUn piano di sminamento pronto da mettere in campo, soprattutto se la tregua tra Iran e Stati Uniti sarà prolungata. La cosiddetta coalizione dei Volenterosi di Hormuz, formata da oltre 40 Paesi, tor ... tg24.sky.it Guerra in Iran, Starmer e Macron convocano a Parigi vertice dei volenterosi di HormuzLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, Starmer e Macron convocano a Parigi vertice dei 'volenterosi di Hormuz' ... tg24.sky.it La guerra in Iran, mentre proseguono i colloqui indiretti tra Washington e Teheran per una proroga del cessate il fuoco il leader dell'opposizione iraniana e figlio dell'ex Scià Reza Pahlavi in una intervista con il nostro vice direttore Michele Cagiano ha spiegat - facebook.com facebook L’UE pensa di fare il pacifista universale blandendo l’Iran, mentre così facendo sta antagonizzando i paesi arabi del Golfo, autoescludendosi dall’ordine regionale. A guerra finita, si regoleranno i conti. Manco i filo-arabi sanno fare. x.com