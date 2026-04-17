A Parigi si tiene una conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, con la partecipazione di rappresentanti internazionali. La riunione si svolge presso l’Eliseo e coinvolge un gruppo di paesi che si impegnano a trovare soluzioni per mantenere libera la circolazione delle navi in quella zona strategica. Contestualmente, si avvia un tavolo di discussione dedicato a sminare le tensioni nella regione mediorientale.

A Parigi la Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz all'Eliseo, un tavolo dei Volenterosi per garantire la libera circolazione delle navi nello snodo mediorentale. Ha preso il via la Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz all'Eliseo, a cui partecipano in presenza il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, la premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Inclusi quelli in videocollegamento, a quanto si apprende, partecipano i rappresentanti di una cinquantina tra Paesi e organizzazioni internazionali. Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto la premier Giorgia Meloni all'Eliseo, dove nel pomeriggio si svolgerà la Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, organizzata da Parigi e Londra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni all'Eliseo per il vertice di Parigi. Al via il tavolo per sminare Hormuz

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