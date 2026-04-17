Meloni alla conferenza stampa congiunta con Marcon Merz e Starmer al vertice su Hormuz a Parigi – Il video

Il 17 aprile 2026, a Parigi, si è tenuta una conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio italiano, insieme a rappresentanti di altri paesi presenti al vertice. La conferenza si è svolta presso il Palazzo dell’Eliseo e ha incluso una conferenza stampa congiunta con i leader coinvolti. Un video dell’evento è stato pubblicato dall’agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, a Parigi presso il Palazzo dell’Eliseo. Al termine ha rilasciato le dichiarazioni congiunte con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, con il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, e con il Cancelliere federale della Germania, Friedrich Merz. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Stretto di Hormuz, oggi Meloni a Parigi: vertice con Macron, Starmer e MerzLa Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, parteciperà oggi, 17 aprile, alla conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di... Stretto di Hormuz: via alla Conferenza di Parigi, con Meloni, Starmer e Merz. Trump furibondo con l’ItaliaInclusi quelli in videocollegamento, a quanto si apprende, partecipano i rappresentanti di una cinquantina tra Paesi e organizzazioni internazionali. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dalla guerra a Gaza al Venezuela fino all’Iran: l’equilibrismo di Giorgia per non irritare Trump; Meloni sull’attacco al Papa: Non so quanti leader hanno parlato come me su Trump; Il punto stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della sua partecipazione alla 58esima edizione di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati.; Meloni ha incontrato Zelensky a Roma e si è detta interessata alla produzione di droni. Meloni alla conferenza stampa congiunta con Marcon, Merz e Starmer al vertice su Hormuz a Parigi(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, a Parigi presso il Palazzo dell’ ... la7.it Meloni: Instabilità geopolitica sta diventando la nuova normalitàL'instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità. Uno scenario che disorienta, può spaventare. Ma in momenti come questi si capisce come l'amicizia tra popoli fratelli che si sono da ... ilgiornale.it Corriere della Sera. . «Riaprire Hormuz significa far fronte alle criticità e costruire un elemento essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine della Conferenza sul - facebook.com facebook Meloni: "La riapertura dello Stretto di Hormuz è cruciale per l’economia globale, unità navali italiane pronte" x.com