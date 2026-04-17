Durante un summit sulla regione di Hormuz, il rappresentante italiano ha dichiarato che l’Italia è disponibile a mettere a disposizione le proprie unità navali, ma solo previa autorizzazione del Parlamento, conformemente alle norme costituzionali italiane. La richiesta è stata formulata in risposta a un invito rivolto a vari Paesi per contribuire alla sicurezza della zona. La decisione di inviare le navi dipenderà quindi dall’approvazione delle autorità legislative nazionali.

AGI - "L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un' autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali. È un impegno in linea con le missioni Aspides e Atalanta ". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa, al Palazzo dell'Eliseo, al termine del vertice per la navigazione a Hormuz, delinea così i confini dell’impegno dell’Italia per la sicurezza nello Stretto. Meloni: "Navi a Hormuz sono con la fine del conflitto" . "È chiaro che una presenza navale internazionale a Hormuz può essere avviata soltanto quando vi sarà una cessazione delle ostilità in coordinamento con tutti gli attori regionali e internazionali e con una postura esclusivamente difensiva ”, precisa poi la premier italiana.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni al summit su Hormuz: "Per fornire le nostre navi serve il via libera del Parlamento"

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