Durante un incontro internazionale dedicato alla regione di Hormuz, un rappresentante ha dichiarato che l’Italia si rende disponibile a mettere a disposizione le proprie navi. La decisione dipende dall’autorizzazione del Parlamento, che deve rispettare le regole costituzionali del paese. La posizione è stata comunicata durante il summit, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti.

AGI - "L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un' autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali. È un impegno in linea con le missioni Aspides e Atalanta ". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa, al Palazzo dell'Eliseo, al termine del vertice per la navigazione a Hormuz, delinea così i confini dell’impegno dell’Italia per la sicurezza nello Stretto. Meloni: "Navi a Hormuz sono con la fine del conflitto" . "È chiaro che una presenza navale internazionale a Hormuz può essere avviata soltanto quando vi sarà una cessazione delle ostilità in coordinamento con tutti gli attori regionali e internazionali e con una postura esclusivamente difensiva ”, precisa poi la premier italiana.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni al summit su Hormuz: "Disponibili a fornire le nostre navi con il via libera del Parlamento"

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