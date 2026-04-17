Al termine di un vertice internazionale dedicato alla regione di Hormuz, la premier italiana ha dichiarato la disponibilità a fornire navi militari, precisando che questa azione dipenderà dall’autorizzazione del Parlamento. La conferenza si è svolta alla presenza di altri leader mondiali, tra cui il capo di stato del paese ospitante. La discussione si è concentrata sulle questioni di sicurezza e sulla cooperazione militare nella zona strategica.

“Stiamo portando avanti un’importante azione di pianificazione a livello nazionale”, spiega la premier, prima di annunciare che “l’Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali, chiaramente sulla base di una necessaria autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali. È un impegno in linea con un lavoro che abbiamo già fatto per la difesa della libertà di navigazione, ricordo le missioni Aspides e Atalanta”. Nel suo intervento all’Eliseo, Meloni rimarca poi come la libertà di navigazione nello Stretto sia una questione “assolutamente centrale per l’Italia, per l’Europa e per la comunità internazionale nel suo complesso.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Meloni a summit su Hormuz: “Disponibile a fornire navi ma con autorizzazione del Parlamento”

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