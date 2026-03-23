Non solo pressione militare. Donald Trump, sulla crisi iraniana, starebbe iniziando a prendere in considerazione anche un’iniziativa di natura diplomatica. «Se l’Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso momento, gli Usa colpiranno e distruggeranno le sue varie centrali elettriche, cominciando da quella più grande!», ha dichiarato il presidente americano ieri su Truth. Tuttavia, sabato sera, Axios riferiva che «l’amministrazione Trump ha avviato le prime discussioni sulla fase successiva e su come potrebbero svolgersi i colloqui di pace con l’Iran». In particolare, secondo la testata, «Jared Kushner e Steve Witkoff sarebbero coinvolti nelle discussioni su una possibile iniziativa diplomatica». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, Trump minaccia ma apre ai negoziati: la doppia strategia sullo Stretto di Hormuz

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