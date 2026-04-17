Governo Meloni la premier a Parigi per la conferenza su Hormuz attesa per il voto in Senato al dl Sicurezza

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier italiana si trova a Parigi per partecipare a una conferenza dedicata allo stretto di Hormuz. Nel frattempo, il Parlamento si prepara a votare sul decreto sicurezza. Nelle ultime ore, sono arrivate notizie sugli attacchi di un ex presidente degli Stati Uniti e sull'annuncio di una tregua tra Libano e Israele. Questi eventi si inseriscono nel quadro di aggiornamenti politici e internazionali di giornata.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Trump e l'annuncio della tregua tra Libano e Israele. La premier vola a Parigi per la conferenza sulla navigazione nello Stretto di Hormuz. Atteso oggi in Senato il voto sul dl Sicurezza. Tutti gli aggiornamenti su quello che sta succedendo nel governo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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