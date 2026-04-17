Governo Meloni la premier a Parigi per la conferenza su Hormuz attesa per il voto in Senato al dl Sicurezza

La premier italiana si trova a Parigi per partecipare a una conferenza dedicata allo stretto di Hormuz. Nel frattempo, il Parlamento si prepara a votare sul decreto sicurezza. Nelle ultime ore, sono arrivate notizie sugli attacchi di un ex presidente degli Stati Uniti e sull'annuncio di una tregua tra Libano e Israele. Questi eventi si inseriscono nel quadro di aggiornamenti politici e internazionali di giornata.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Trump e l'annuncio della tregua tra Libano e Israele. La premier vola a Parigi per la conferenza sulla navigazione nello Stretto di Hormuz. Atteso oggi in Senato il voto sul dl Sicurezza. Tutti gli aggiornamenti su quello che sta succedendo nel governo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dl Ucraina, governo chiede voto di fiducia in Senato(Adnkronos) – Al termine della discussione generale sul dl Ucraina, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, è intervenuto in Aula... Hormuz: Meloni alla conferenza di Parigi per la navigazione nello StrettoROMA – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani, venerdì 17 aprile, alle ore 14 parteciperà alla Conferenza sulla navigazione marittima... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meloni: Sulla sanità rivendico l’azione del Governo. Su liste d’attesa tempi ancora troppo lunghi ma alle Regioni dico: facciamo squadra; Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'; Italia, il Governo Meloni andrà avanti; Meloni: Se la crisi prosegue non è tabù ragionare sulla sospensione del Patto di Stabilità. Governo Meloni, la premier a Parigi per la conferenza su Hormuz, attesa per il voto in Senato al dl SicurezzaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Trump e l'annuncio della tregua tra Libano e Israele ... fanpage.it Governo Meloni, la premier scaricata da Trump, Schlein: Doveroso condannare presidente Usa ma Meloni ha commesso errori gravissimiLe notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Donald Trump contro il Papa e la premier. Con Meloni non c’è più lo stesso rapporto, dice il tycoon. Il rapporto di amicizia con ... fanpage.it Il Governo Meloni ha molte priorità, tra cui quella di preservare l’interesse nazionale e metterlo al di sopra di ogni altra cosa. - facebook.com facebook Il retroscena Il retroscena sul governo: Meloni sta già riscrivendo la sua politica x.com