Oggi a Parigi si tiene un vertice dedicato alla questione dello Stretto di Hormuz, con la partecipazione della presidente del Consiglio italiano e i leader di Francia e Regno Unito. La riunione, organizzata dai rispettivi capi di governo, si concentra sulla discussione di un piano europeo riguardante la zona strategica del tratto di mare. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha commentato positivamente l’idea di un blocco navale nella regione.

Giorgia Meloni è oggi a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz. La presidente del Consiglio è in Francia per il vertice organizzato dal presidente Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer. L'Europa, più volte criticata dal presidente americano Donald Trump con attacchi diretti anche alla premier italiana, cerca una linea comune e una strategia in relazione alla 'via del petrolio' paralizzata da settimane dall'Iran e sottoposta da giorni al blocco navale degli Stati Uniti. Macron e Keir Starmer presiederanno a Parigi una riunione degli alleati per valutare l'invio di una forza multinazionale volta a garantire la sicurezza e la libera circolazione delle merci nello Stretto di Hormuz una volta che l'attuale conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele sarà terminato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni a Parigi, l’Europa discute il piano per lo Stretto di Hormuz. Ma Trump: “Il blocco navale è splendido”

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